El dardo de Yiğit que destroza a Ender: “Para algunas madres, sus hijos son un problema”

Ender no puede dejar de pensar en cómo está Erim. En la mansión Argun no dejan que lo vea y el joven no quiere hablar con ella. ¡No se cree que haya desaparecido durante ocho meses porque haya estado enferma!

Ender lo ha llamado varias veces a su teléfono móvil y, al final, el que ha respondido a la llamada ha sido… ¡Yiğit! “Erim no quiere hablar con usted, deje de llamar”, le advierte el joven de forma tajante.

La hermana de Caner no se rinde y le pide a Yiğit un favor: Quiere que la llame cuando salga con Erim por el paseo marítimo para que pueda verlo, aunque sea unos minutos. ¡Pero él se niega a hacerlo!

“Una madre lucha por su hijo”, intenta convencerlo Ender. Lo que ella no se espera es que Yiğit le responderá con unas palabras que se clavarán en su corazón: “Para algunas madres, sus hijos son un problema”.

Aunque ambos conocen ya la relación que les une, ninguno de los dos lo ha admitido delante del otro y es evidente que necesitan mantener una conversación para sanar sus heridas y resolver todas sus incógnitas… ¿Llegará pronto ese momento madre e hijo? ¡Lo necesitamos!