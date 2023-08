¡El amigo de Ender la traiciona! Sabri afirma que vivió unos meses con él, pero niega que estuviese enferma

Ender pudo visitar la mansión Argun para explicar los motivos de su ausencia estos meses. Tras su caída al mar, de la que todavía algunos dudan, la hermana de Caner sufrió un ictus y un pescador la estuvo cuidando en su casa hasta que, hace apenas unas semanas, pudo recuperar el habla y se puso en contacto con su hermano.

A pesar de son más que visibles las secuelas de su accidente, Şahika ha puesto en duda su relato delante de su familia y ella ha llamado a Sabri, el hombre que la ha ayudado todos estos meses, para que corrobore lo que ha contado delante de todos. Lo que Ender no se esperaba, era que su amigo le apuñalaría por la espalda.

“Estuvimos viviendo juntos, pero no estaba enferma. Tenía que desaparecer una temporada, eso me contó”, afirma él. ¡Ender no puede creerse lo que está diciendo su amigo! Todos la miran con rabia y desprecio, a excepción de Şahika, que disfruta del momento. ¿Tendrá algo que ver con las declaraciones de este hombre?

“¿Quién te ha comprado? Te ha comprado ella, ¿verdad?”, le pregunta Ender enfurecida a Sabri refiriéndose a la hermana de Kaya. Erim no puede evitar encararse a ella: “Me gustaría que no fueras mi madre. Ojalá mi madre fuera Şahika”.

Cuando Sabri abandona la mansión, Ender va tras él para intentar averiguar por qué ha mentido y la ha dejado quedar mal delante de su familia… ¡Pero él no quiere hablar con ella! ¿Conseguirá demostrar Ender que su versión es la verdadera?