Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie avisan de las “tramas muy locas” que se avecinan

La locura de las cinco películas de Padre no hay más que uno han conquistado a millones de espectadores año tras año. Ahora le ha llegado el turno a la pequeña pantalla y sus protagonistas, Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, han dejado claro que se avecinan “tramas muy locas”.

“Es un universo nuevo”, empieza revelando el actor de Mateo; mientras su compañera, Helena en la ficción, anticipa que “va a enganchar mucho”. Porque, según cuentan, es “algo que no se espera” la gente, contando con un “nuevo tono y formato”.

Padre no hay más que uno, la serie se prepara para su estreno el jueves a las 23:00 horas en Antena 3. Momento en el que conoceremos a la familia Vicho que, conviviendo en el mismo universo que los García Loyola, harán que los espectadores se enamoren por completo de estos nuevos niños.

No te pierdas la entrevista completa en el vídeo de arriba. ¡Los actores te cuentan en profundidad qué puedes esperar de esta producción de Santiago Segura!

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