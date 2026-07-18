Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EL JUEVES A LAS 23.00H

Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie avisan de las “tramas muy locas” que se avecinan

Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández estrenan Padre no hay más que uno, la serie. Una aventura que, según sus protagonistas, trae “tramas muy locas”.

Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie avisan de las “tramas muy locas” que se avecinan

Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie avisan de las “tramas muy locas” que se avecinan

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La locura de las cinco películas de Padre no hay más que uno han conquistado a millones de espectadores año tras año. Ahora le ha llegado el turno a la pequeña pantalla y sus protagonistas, Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, han dejado claro que se avecinan “tramas muy locas”.

“Es un universo nuevo”, empieza revelando el actor de Mateo; mientras su compañera, Helena en la ficción, anticipa que “va a enganchar mucho”. Porque, según cuentan, es “algo que no se espera” la gente, contando con un “nuevo tono y formato”.

Padre no hay más que uno, la serie se prepara para su estreno el jueves a las 23:00 horas en Antena 3. Momento en el que conoceremos a la familia Vicho que, conviviendo en el mismo universo que los García Loyola, harán que los espectadores se enamoren por completo de estos nuevos niños.

No te pierdas la entrevista completa en el vídeo de arriba. ¡Los actores te cuentan en profundidad qué puedes esperar de esta producción de Santiago Segura!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Padre no hay más que uno, la serie

Mateo se pone a los mandos de la familia Vicho en Padre no hay más que uno, la serie: El próximo jueves en Antena 3

Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

Publicidad

Series

Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie avisan de las “tramas muy locas” que se avecinan

Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie avisan de las “tramas muy locas” que se avecinan

Marco H. Medina e Isabel Moreno confirman el nacimiento de #Claumi en Sueños de libertad: “Tienen una conexión muy bonita”

Marco H. Medina e Isabel Moreno confirman el nacimiento de #Claumi en Sueños de libertad: “Tienen una conexión muy bonita”

Suna

Del odio al perdón en Una nueva vida: el doloroso giro de Suna con su embarazo que la empuja a volver con Abidin

Los rostros que te van a enamorar: conoce al reparto de El secreto, la nueva serie que arrasará en Antena 3
¡Muy pronto, gran estreno!

Los rostros que te van a enamorar: conoce al reparto de El secreto, la nueva serie que arrasará en Antena 3

Padre no hay más que uno, la serie
A LAS 23.00H

Mateo se pone a los mandos de la familia Vicho en Padre no hay más que uno, la serie: El próximo jueves en Antena 3

Gabriel enfada a los De la Reina con su polémico plan: “Vamos a seguir produciendo esos perfumes, pero más baratos”
Capítulo 606

Gabriel enfada a los De la Reina con su polémico plan: “Vamos a seguir produciendo esos perfumes, pero más baratos”

El empresario les deja claro que los franceses apoyan su idea.

Capítulo 606 de Sueños de libertad; 17 de julio; Cloe se apoya en Valentina tras su determinante decisión
Capítulo 606

Capítulo 606 de Sueños de libertad; 17 de julio; Cloe se apoya en Valentina tras su determinante decisión

La francesa decide poner tierra de por medio para evitar seguir sufriendo por un amor no correspondido.

Cihan entra en prisión para descubrir quién mató a Boran: ¿encontrará por fin al verdadero culpable?

Cihan entra en prisión para descubrir quién mató a Boran: ¿encontrará por fin al verdadero culpable?

Cloe, incapaz de trabajar con Marta y Fina, decide marcharse a Nueva York: “Necesito un cambio radical”

Cloe, incapaz de trabajar con Marta y Fina, decide marcharse a Nueva York: “Necesito un cambio radical”

“¿No será un anillo?: Claudia, sin palabras ante el regalo de Miguel

“¿No será un anillo?": Claudia, sin palabras ante el regalo de Miguel

Publicidad