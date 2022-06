Avance semanal de 'Inocentes': Han no está dispuesto a perder a Ceylan y la pesadilla de Safiye y Gülben, a punto de hacerse realidad

Ceylan está siendo acosada por el marido de la mujer con la que tuvo el accidente, la cual estaba embarazada y perdió a su bebé a consecuencia del impacto.

Han no quiere que su ex siga pasándo lo mal y va a pararle los pies a ese hombre para que de una vez deje en paz a Ceylan. ¿Este gesto hará que haya un acercamiento entre la ex pareja?

Por otro lado, la pesadilla que Safiye y Gülben habían temido durante años se hará realidad cuando los residentes del bloque se enteren de lo que en realidad hay en el piso de arriba. Safiye no está de humor para mirar a nadie a la cara.

No te pierdas los nuevos capítulo de 'Inocentes', el lunes y martes en Antena 3.