Avance semanal de 'Inocentes': Gülben duda si será una buena madre y un acontecimiento inesperado deja a los Derenoğlu destrozados

Gülben está cada vez más angustiada. Desde que dio a luz a su bebé cree que no es capaz de cuidar bien a su pequeña Masal y cree que su leche no es suficiente para alimentarla: “El médico me ha dicho que tengo poca leche y que la calidad tampoco es buena”.

Safiye le dice a su hermana que no se angustie, que le de algún suplemento a la niña y así seguro que gana peso, pero Gülben sigue muy preocupada.

Además, para animarla le propone que toda la familia se vaya a ese picnic que tienen pendiente para pasar un día inolvidable en familia.

Incluso Safiye y Gülben tienen una emotiva conversación con su padre en la que todos abres su corazón y se dicen cosas que hasta ahora no se habían atrevido a decir.

Todo son risas hasta que un acontecimiento inesperado deja a la familia totalmente desolada.

