Safiye descubre que Naci estuvo retenido por Han: “¿Qué clase de monstruo eres?”

Han y Naci siguen con sus diferencias y el profesor le asegura a Han que no le va a contar a Safiye que estuvo retenido por él.

Pero desafortunadamente en ese mismo momento Safiye aparece sin dar crédito a las palabras de Naci: “Me hiciste creer que estaba loca”, arremete contra Han llena de rabia y dolor.

Han intenta justificar su acto tal cruel asegurando que lo hacía por no verla sufrir, mientras ella se culpabiliza de no haberse dado cuenta de que Naci estaba mucho más cerca de lo que pensaba: “Has estado aquí y no he podido salvarte”.

¿Cómo habrá acabado esta traición familiar?