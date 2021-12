Esra, valiente, se enfrenta a la arrogancia de Han: “Eres un narcisista”

Esra alerta a Inci sobre la espeluznante sorpresa que se ha llevado en su casa: ¡alguien le ha dejado una rata entre las sábanas!

En ese preciso momento, Inci llama a Han para que su mejor amiga y él hagan las paces, y Han acude al encuentro, pero no precisamente con ánimos de acercar posturas con la mejor amiga de su mujer.

Entonces Esra saca su lado más valiente y orgulloso y deja a un lado su miedo: le acusa de ser un acosador por haberse colado en su casa para colocar el animal muerto allí. “Te gustan estos jueguecitos, eres un narcisista”, le increpa Esra con Inci presente.

Mientras, Han le confiesa que está deseando que se largue del edificio, pero se defiende insistiendo en que él no es el culpable de esa fechoría: “Estoy deseando que te vayas, pero yo no te he dejado esto en la cama”.

Entonces, ¿quién estará detrás de ello?