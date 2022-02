La dolorosa confesión de Rüya a Han: "No puedo volver a mi casa. Allí no me quieren"

Tras lo ocurrido en el pasillo de su casa con Rüya, Han no se habría imaginado volver a encontrase, de nuevo, con esta misteriosa mujer.

Con la excusa de haber perdido su tarjeta el día de la fiesta, Rüya visita a Han que ya empieza a sospechar si es todo fruto de la casualidad o si la prima de Esra tiene algún extraño interés en él.

En este “nuevo reencuentro” Rüya le dice a Han que no le extraña que haya vuelto a irse de casa porque ese edificio es deprimente: “No me extraña que huyas”, a lo que Han le dice que no vuelva su edificio con Esra y que se vaya a su casa.

Es entonces cuando Rüya le dice que no puede volver a su casa con su familia: “Allí no me quieren”.

¿Estará Rüya diciendo la verdad o será algún truco para llamar la atención de Han?