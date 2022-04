Avance de 'Infiel': Asya, el mejor apoyo para Ali: “Siempre vamos a estar a tu lado “

Asya y Volkan se derrumbaron al descubrir, a través de un vídeo, que Ali está sufriendo bullying en el colegio de Estambul.

Asya y Volkan deciden hablar con Ali para intentar solucionar el problema y que su hijo les cuente cómo se siente.

“Siempre vamos a estar a tu lado”, le dice Asya a Ali, mostrándole todo su cariño y diciéndole que no él no tiene la culpa de nada y que no tiene que avergonzarse de lo sucedido.

“Lo superaremos juntos”, añade Volkan que, incluso, le dice que buscarán otro colegio en Estambul, pero Ali parece que no quiere escuchar a sus padres.

El adolescente se va corriendo y entonces Asya le dice a Volkan que ella sabe lo que necesita: un abrazo.

“No voy a soltarte”, y le dice a su hijo que ojalá se lo hubiera contado todo desde el principio.

¿Logrará Ali superar este problema con la ayuda de su familia?

