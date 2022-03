Volkan se sincera con Asya: " Lo único que quiero es poner fin a mi matrimonio con Derin y que tú me perdones"

Asya y Derin estaban secuestradas por Faruk y Nazan y en su intento por escapar, la doctora resultó herida por una bala.

Afortunadamente, Asya se está recuperando en el hospital, después de haber sido operada en el hombro para extraerle la bala.

Entonces, Volkan que acude junto con Asya y Derin al hospital, decide no separarse ni un segundo de la madre de su hijo, algo que la doctora no parece entender: “Es importante que estés con Derin, Volkan".

Volkan habla con Asya del secuestro y de los motivos por lo que Faruk y Nazan las secuestraron.

Volkan le dice que no entienden nada ya que él estaba convencido que Derin lo había planeado todo, aunque la doctora tiene serias dudas.

La doctora le dice a su ex que ahora solo quiere irse a casa y estar con su hijo, a lo que Volkan le responde que él lo único que quiere es poner fin a su matrimonio con Derin y que Asya lo perdone para poder empezar, de nuevo, una nueva vida con ella.

“Solo te he declarado mis sentimientos”, no te enfades ya que Asya no quiere saber nada más sobre el tema: “Secuestraron a tu mujer por culpa de tu obsesión constante y por si fuera poco está embarazada”.

“Que esté embarazada no cambia nada de lo que siento por ti”, insiste Volkan que parece que no va a renunciar a seguir luchando por reconquistar a Asya.