¡Secretos del pasado salen a la luz!: Asya Günalan le confiesa a la doctora la verdad: “Tu padre me traicionó con tu madre”

La visita de Asya Günalan, una misteriosa mujer, que se presentó en casa de la doctora Asya, para contarle algo importante sobre su vida, la ha dejado muy descolocada.

Cuando se da cuenta de que esa mujer era la amante de su padre le cierra la puerta, pero los fantasmas del pasado vuelven a atormentarla.

Empieza a recordar su infancia, lo mal que se llevaban sus padres y le viene a la cabeza cuando su padre le contó que le había puesto el nombre de Asya cuando nació porque ese era el nombre de la mujer que más quería en su vida. ¡Esa mujer era Asya Günalan!

Tras darle muchas vueltas, Asya llama a Asya Günalan para saber lo que tiene que contarle.

De un momento a otro, lo que a Asya siempre le habían contado de niña se desmorona. Parece que esa misteriosa mujer, que se presenta en casa de la doctora, no era la amante de su padre, si no, al revés: “Tu padre y yo íbamos a casarnos, pero cometió un error: me traicionó con tu madre”, le desvela Asya Günalan.

Asya, muy sorprendida, no se cree lo que acaba de oír, aunque escucha atenta el relato de la misteriosa mujer. “Yo hubiera perdonado a tu padre, pero tu madre estaba embarazada de ti y por eso decidimos romper”.

Asya Günalan le cuenta que su madre estaba obsesionada con su padre y no lo dejaba libre.

Además, le confiesa que necesitaba contárselo porque se siente culpable de todo lo ocurrido y de la posterior muerte de sus padres: “Tú eres la única que puede perdonarme”.

¿La historia se repite?, ¿Todo esto le resulta familiar a Asya?