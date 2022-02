Volkan le ruega a Didem que le cuente todo lo que sabe sobre la desaparición de Derin: "Por favor, ayúdenos"

[[LINK:INTERNO|||Article|||620929ac2d6ab0e46edb4337|||Didem acusó directamente a Asya y Volkan]] de la desaparición de Derin e incluso le contó a la policía que creía que tanto Asya como Volkan estaban planeando deshacerse de ella para dar rienda suelta a su amor.

Selçuk fue a la tienda a hablar con ella y, aunque no consiguió que le contara nada, ahora es Volkan quien le suplica que les cuente lo que sabe: "Por favor, ayúdenos"

Didem que parece no saber nada o no tener ganas de colaborar, les dice Volkan y Selçuk que no sabe nada y que ya le dijo a la policía todo lo que sabía.

Pero entonces el subconsciente le traiciona y dice algo por lo que creen que puede ocultar algo: “La señora Derin aparecerá, estoy convencida”.

Volkan y Selçuk se van de su casa y entonces descubrimos que Didem sabe más de lo que dice y parece que Derin desde el principio quería planear su desaparición, aunque luego se le complicase todo.