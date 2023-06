En el último capítulo de ‘Hermanos’: Una venganza, un embarazo y una sorpresa que cambiará la vida de los Eren para siempre

¡No sabemos por dónde empezar! ¡Han pasado tantas cosas en el último capítulo de ‘Hermanos’, que no sabemos cómo resumirlo! ¿Podríamos decir que ha sido uno de los mejores que hemos visto hasta ahora? ¡No cabe duda!

Ayla y Nebahat por fin le dieron su merecido a Akif. Después de investigar por su cuenta, la pareja de amigas descubrió la forma de quitarle al empresario todo el poder que tenía sobre ellas… ¡Y ahora se ha quedado sin nada! Akif les juró que se vengaría de ellas, pero, por lo pronto, ya no tiene dinero en sus tarjetas, ni coche, ni ningún tipo de poder en su antiguo negocio.

Por otro lado, Doruk sorprendió a Asiye con un bonito regalo para despedir el curso. Como se habían suspendido los premios que se iban a entregar a los alumnos, el hijo de Akif le regaló una diadema para coronarla como “mejor novia del mundo”. Los dos nos regalaron un momento muy romántico que esperamos que vuelva a repetirse. ¡Nos encanta verlos así!

Volviendo a la desgracia de Akif, la situación no mejoró para él cuando intentó entrar en su casa. Suzan le cerró la puerta y le contó que Nebahat la había puesto a su nombre con la condición de que el empresario no viviese ahí. La madre de Ömer le recordó a su marido todo el daño que le había hecho y le aseguró que no quería saber nada más de él. ¿Cómo saldrá Akif adelante ahora?

Un momento muy emotivo nos lo regalaron las primas Eren en el hospital. Después de muchas indirectas, peleas y discusiones absurdas… ¡Por fin hicieron las paces! Ambas se pidieron perdón por lo que se habían hecho y se fundieron en un bonito abrazo al que se sumaron el resto de sus amigos. ¿Podrá perdonar Sengül también a sus sobrinos?

Ajeno a todo lo que estaba pasando, Orhan estaba viviendo unos días de ensueño con Gönül. Después de que ésta le confesase que le gustaba mucho, él se dejó llevar y le dio a entender que, tras el divorcio, algo había cambiado dentro de él. Eso fue algo que Gönül no pasó por algo y aprovechó para proponerle… ¡Que se casasen! ¡No quería pasar ni un solo día de su vida sin Orhan!

Cuando volvieron de la escapada, Orhan fue a visitar a sus hijos con Gönül y les comunicó que iban a casarse. Eso fue algo que no sentó nada bien a Sengül… ¡Incluso se desmayó y tuvo que ir al médico! Allí, la doctora le dio una noticia que ni se había imaginado que recibiría… ¡Está embarazada! ¿Se lo contará a Orhan ahora que sabe que se va a casar con Gönül?

Por último, la vida por fin sonrió a los Eren. Después de que Sengül los echase del gallinero y se viesen obligados a dormir en la calle, Ismail los encontró y los llevó a la mansión de la señora Sevgi. Les agradeció todo lo que habían hecho por ella y les comunicó que… ¡Podían quedarse a vivir ahí! Además, Sevgi compró el colegio Ataman y no perderán sus becas. ¿Descubrirá Ömer después de esto que ella es su abuela?

¿Volverá Sevgi recuperada a la vida de los Eren? ¿Resurgirá Akif de sus cenizas? ¿Le contará Sengül a Orhan que está esperando un hijo suyo? ¡No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo!