Ömer, entre lágrimas, le pide a la señora Sevgi que luche contra su enfermedad: “No podemos perder a nadie más”

La señora Sevgi se ha desmayado y Sebahat la ha llevado al hospital. Los Eren han ido a verla en cuanto han podido y la doctora les ha confirmado lo que le pasa: tiene cáncer y está en una fase muy avanzada por no seguir el tratamiento.

Ismail les ha explicado que Sevgi no tenía ganas de vivir hasta que ellos llegaron a su vida, así que, quizás, si intentan convencerla de que siga el tratamiento, tendrá alguna posibilidad de curarse. ¡Y Ömer está dispuesto a todo por hacerla cambiar de opinión!

“Hay algo que nadie puede cambiar y es el enorme cariño que le tenemos”, le dice el joven Eren a Sevgi entre lágrimas. ¡Ella tampoco puede controlar sus ganas de llorar! Ömer se sincera con ella y le cuenta que están hartos de perder a la gente que quieren.

“Por favor, siga el tratamiento. Sé que no quiere vivir, pero nosotros queremos que viva y esté con nosotros”, le pide el joven mirándola a los ojos. ¡Esto era algo que Sevgi no se esperaba! Quería pasar sus últimos días con su nieto, pero no imaginaba que gracias a él querría que su vida se alargase más tiempo.

Los dos se abrazan mientras lloran desconsoladamente y Sevgi le confirma a Ömer… ¡Que verá a su doctor y seguirá el tratamiento! ¿Conseguirá superar la enfermedad? ¿Le confesará al joven que es su abuela?