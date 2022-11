En el último capítulo de ‘Hermanos’: El sueño de los Eren se rompe en mil pedazos cuando estaba a punto de hacerse realidad

El último capítulo de ‘Hermanos’ nos ha dejado con el corazón en un puño. Parece que la vida no acaba de sonreírles a nuestros queridos ‘Hermanos’ y cuando estaban más cerca de alcanzar la felicidad, otro obstáculo se interpuesto en su camino.

Primero Cemile ha sufrido un grave accidente. La joven le robó el dinero a los Eren para entregárselo a su hermana, pero esta le ha traicionado. Se ha llevado todo el dinero dejando abandonada a su hermana pequeña. Cemile, al darse cuenta, ha ido detrás de su hermana mientras huía en un coche junto a su pareja, pero todo su esfuerzo ha sido en vano. El novio de su hermana ha acelerado de repente provocando que Cemile cayese al suelo con un fuerte golpe en la cabeza. ¡Menos mal que Kadir estaba allí y ha acompañado a la joven en su camino al hospital! ¡Si es que no puede ser más bueno!

Nebahat está cansada de las mentiras de Akif. No puede más y así se lo hace saber a su marido. Akif, entonces, le pegunta que si tan mal está por qué no se divorcia de él, pero ella le responde que no puede hacerlo. Sabe que si se divorcia de él se quedará sin nada ya que no tiene ingresos, ni ahorros y nunca ha trabajado.

Kadir no puede tener un corazón más grande. El joven en vez de enfadarse con Cemile por haberles robado el dinero, la ha acompañado al hospital tras el accidente y le ha prometido que no le dirá nada a la policía.

Además, le dice que no le contará nada a su familia de lo que ha pasado y que, incluso, les dirá una mentira para que no puedan reprocharle nada. Kadir, sabe lo mal que lo ha pasado Cemile viviendo tantos años en el orfanato y lo que le ha costado encontrar a su hermana, que no puede dejarla sola. Y menos aún cuando su hermana la ha traicionado dejándola abandonada. ¡Qué bueno es!

Kadir, entonces, se lo cuenta a su familia y se quedan...¡sin palabras! No pueden creerse que cuando el sueño de montar un restaurante, estaba a punto de cumplirse, se les haya escapado de las manos. Hasta Ömer cree que están malditos al ver la mala suerte siempre les persigue.

La verdad siempre sale a la luz. Ömer decidió pagarle el dinero a Harika, su hermana, cuando tenía dinero, pero fue Tolga quién se atribuyó el mérito. Cuando Suzan se lo cuenta, el joven no duda en contarle a su madre toda la verdad: ¡Le dice que fue él quién le pagó la matrícula a Harika! Suzan, que no puede ocultar su felicidad, al descubrirlo, se siente muy orgullosa de la buena persona que es su hijo. ¿Algún día podrán solucionar sus diferencias?

Doruk y Asiye lo están pasando muy mal desde que rompieron su relación. Los dos están enfadados por lo que ha pasado, pero en el fondo saben que se necesitan y que se quieren con locura.

Por eso, Doruk decide ayudar a Asiye sin que ella lo sepa. Un amigo le ofrece cantar en un bolo, pero él lo rechaza y propone a Asiye como cantante. Sabe que necesita el dinero y que es lo único que puede hacer, por el momento, por ayudarla. ¡Menudo momentazo! ¿Podremos volver a ver a #AsDor unidos y felices?

Akif ha vuelto a hacer de las suyas. Ha vuelto a su doble juego entre Nebahat y Suzan. Ahora que no está pasando por su mejor momento con Nebahat, le vienen los remordimientos por lo que le hizo a Suzan. ¡Por su culpa se quedó en la calle! El empresario para intentar solucionar un poco su error, le compra una casa a Suzan y le dice que es un regalo. Pero ya es tarde, y la joven le dice que nunca podrá aceptarlo. Además, entra en escena Nebahat y Akif le pide a Suzan que se esconda para que, su mujer, no se piense cosas que no son. El empresario va más allá y le dice a Nebahat que ese piso era una sorpresa para ella…¿Se lo habrá creído?

