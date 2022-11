En el último capítulo de 'Hermanos': Doruk, muy enfadado con Akif, se marcha de casa y se refugia con los Eren

¡Menudo capitulazo hemos vivido en ‘Hermanos’! ¡Tenemos ganas de más!

Doruk ha tomado una decisión y parece que ya no hay vuelta atrás: ¡Se ha marchado de casa tras descubrir que Kaan es el hijo ilegítimo de Akif y, por tanto, su hermano! El joven no puede creerse que su padre les haya mentido durante tanto tiempo. Por eso, coge una bolsa y su guitarra y de marcha de allí sin su coche y sin dinero. Tras no saber muy bien a donde ir, acaba refugiándose en casa de...¡los Eren!

¡Por fin buenas noticias! Kadir se recupera tras haberse intoxicado en la empresa de pesticidas que trabaja ahora. El joven quería otro trabajo para poder ayudar a Ömer a pagar las tasas de la beca que le han concedido para estudiar en el extranjero. Eso sí, el doctor ha sido claro: ¡Tiene que alimentarse bien y descansar más!

Kaan está hundido. Tras la marcha de Doruk se ha dado cuenta que, a su padre, a Akif, solo le importan Doruk y Melisa, pero él no le importa y nunca le ha importado. El joven se arma de valor y le confiesa a su padre todos sus sentimientos y todo el dolor que ha pasado en estos años en lo que siempre le ha faltado el cariño de su padre. Además, le recrimina si no puede intentar quererlo, aunque sea solo un poco. ¿Akif podrá tratarlo algún día como a sus otros hijos?

Por fin una de nuestras parejas favoritas se ha reconciliado. Tras varios capítulos en lo que parecía que Kadir y Melisa no acababa de remontar y en lo que los celos de la joven aumentaban por momentos, parece que la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad. ¡Qué momentazo!

Kaan quiere acercarse a Doruk. Al fin y al cabo, es su hermano y, aunque por el momento no ha conseguido el cariño de Akif que tanto anhela, al menos quiere intentarlo con Doruk. Pero Doruk no está poniendo mucho de su parte y le advierte que no puede contarle nada a Melisa porque cree que, si ella se entera, sufriría mucho.

Doruk está viviendo en casa de los Eren. Al enterarse Nebahat le pide a Şengül que le eche de su casa. Cree que así volverá con ellos. Şengül le dice al joven que es mejor que se vaya de su casa, pero Oğulcan tiene una idea, para que el joven Atakul no se marche del todo.

