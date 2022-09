Esta noche en 'Hermanos': Nebahat, a punto de descubrir que Melisa no ha roto su relación con Kadir

Melisa no quiere romper con Kadir y está dispuesta a luchar contra todo y contra todos. Después de que su madre los pillara cogidos de la mano y la amenazara con contárselo a Akif si no se alejaba del joven, Melisa está decidida a luchar por el amor que siente por el hermano mayor de los Eren.

En el próximo capítulo veremos cómo Nebahat no se fía de que su hija le haga caso. Por eso, cuando la mujer de Akif ve que su hija no para de hablar con alguien por el móvil, cree que esa persona es Kadir. Lo cierto es que no se equivocaba.

Nebahat le dice a su hija que le entregue su teléfono para comprobar con quién se está mandando mensajes y Doruk, que se da cuenta de lo que está a punto de pasar, decide entrar en acción.

El joven para distraer su atención se tira encima un vaso de agua y justo en ese momento le da tiempo a Melisa a borrar del móvil la conversación con Kadir.

¿Hasta cuando podrá seguir mintiendo a sus padres?

