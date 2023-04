En el último capítulo de ‘Hermanos’: Dos reconciliaciones, una ruptura y… ¿una decepción?

¡Menudo capítulo lleno de emociones hemos vivido en ‘Hermanos’! Aunque el amor ha triunfado por partida doble, las decepciones y las sorpresas poco agradables también han estado presentes en el entorno de los Eren. Para no dejarnos atrás ningún detalle… ¡Vamos a repasarlo todo!

Emir y Dora comenzaron una acalorada discusión en la cafetería. El joven no paraba de humillar y recriminar actitudes a su novia, la cual no podía aguantar las ganas de llorar. Ante esta situación, Ömer, que lo estaba escuchando todo, se vio obligado a intervenir. Le dijo que delante de suya, no iba a permitir esos comportamientos con una mujer y finalmente Dora decidió… ¡Romper su relación con Emir! ¿Se llevará bien ahora con el joven Eren?

Que Ömer sacase la cara por Dora despertó los celos de Süsen, y eso, unido al cabreo de Asiye con Özge, desató una pelea en clase de gimnasia que acabó en dirección. Allí, las alumnas recibieron una advertencia y Ayla aprovechó para decirle a Aybike que quería hablar con ella a solas. Le dijo que si seguía empeñada en salir con su hijo y volvía a meterse en problemas… ¡Podría perder la beca y debería abandonar el colegio! ¿Se replanteará Aybike su relación con Berk?

Por su parte, la empresa de Resul recibió una renuncia y el padre de Berk se metió en graves problemas. Cuando Nebahat se enteró, lo llamó y le advirtió que el responsable de eso podría ser Akif, ya que a su anterior socio le había hecho lo mismo. Además, le aconsejó que no se quedase de brazos cruzados y fuese a por él, ya que Akif tenía muchos trapos sucios que esconder en su ordenador personal. ¿Qué hará Resul al respecto?

Al ver a Özge, de nuevo, pegada a Doruk, Asiye volvió a morirse de celos. La joven Eren estalló contra la hermana de Emir y le advirtió que no volviese a acercarse a él. Cuando Özge le preguntó que por qué, Asiye le dijo que porque Doruk era… ¡Su novio! El hijo de Akif no podía creérselo, pero después de mucho tiempo y gracias a eso… ¡La pareja por fin se reconcilió! ¿Podrán ser felices juntos? ¿O alguien intentará separarlos?

La de #AsDor no fue la única reconciliación que vivimos en el último capítulo, ya que Sengül intentó que su marido la perdonase con una romántica cena. Orhan le había retirado la palabra a su mujer cuando descubrió que le había ocultado que había recuperado la memoria. Parece que los esfuerzos de Sengül por cambiar han hecho mella en su marido y la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad. ¿Volverá a meter la pata Sengül o habrá aprendido la lección?

Por último, Doruk siguió a Ömer después de que Asiye le confesase que estaba preocupada por el nuevo trabajo de su hermano ¡Creía que se había metido en un lío! Y a la joven Eren, razón no le faltaba, ya que Doruk vio a Ömer amenazando y golpeando dentro de una tienda a un hombre ¡Su jefe lo había obligado a hacerlo a pesar de su negativa! ¿Qué pasará ahora que Doruk lo ha descubierto? ¿Se lo contará a su novia?

