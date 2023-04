En el último capítulo de 'Hermanos': Una boda, una declaración de amor y uno de los Eren... ¡De nuevo en apuros!

¡Vaya semana de emociones llevamos en 'Hermanos'! El último capítulo ha tenido de todo: confesiones, desilusiones, un concurso de baile... ¡Y un nuevo y aparatoso accidente que pone en peligro a uno de los Eren! Han pasado tantas cosas, que tenemos que ir por partes para enterarnos bien de todo.

En el hospital, la familia Eren se recuperó de la intoxicación, a la vez que Sengül confesaba que había echado insecticida en el postre de Gönül. Orhan y Asiye se enfadaron mucho con ella, pero sus hijos decidieron ponerse en la piel de su madre y la abrazaron entre lágrimas. A pesar de que Gönül decidió no denunciarla... ¡La policía se llevó a Sengül detenida! ¿Conseguirá salir de la cárcel?

Por otro lado, Doruk intentó convencer a Asiye de que se presentase con él al concurso de baile del colegio Ataman. Aunque al principio la joven tenía dudas, cuando su novio le recordó lo bien que lo habían hecho en el certamen de canciones meses atrás... ¡Asiye aceptó la propuesta! Y esta no fue la única pareja que decidió apuntarse en el último momento... ¡Berk y Aybike también intentarán alzarse con el premio!

Como Sengül estaba en la cárcel, Orhan volvió a su casa para atender a sus hijos, aunque las tareas del hogar no eran su fuerte. Gönül le llevó a su familia, en plena noche, parte de la comida que le había sobrado del restaurante y eso a Aybike no le hizo ninguna gracia. ¡Le preguntó directamente a su padre si tenía algo con esa mujer! Orhan intentó explicarle que sólo intentaba ser amable, aunque su hija no se quedó del todo convencida. ¿Conseguirá Gönül que Orhan se fije en ella?

Süsen le dijo por primera vez "te quiero" a Ömer, pero él, en ese momento, se quedó sin palabras. Consciente de que le había hecho daño a su novia, el joven Eren le preparó una sorpresa en mitad de la calle: ¡Le escribió un gran 'te quiero' en el suelo para dejarle claro lo que sentía por ella! ¡Cómo nos gusta ver así de bien a esta pareja después de todo lo que han pasado!

Emir y Tolga le robaron la moto del trabajo a Oğulcan y le dijeron que no se la devolverían si no hacía lo que les pedía... ¡Y al joven Eren no le quedó más remedio que aceptar! El hermano de Aybike tuvo que sabotear la actuación de su primo en el concurso de baile, provocando que un bote de pintura cayese encima suya. ¡Esto hizo que el enfado que ellos dos tenían fuese en aumento e iniciaron una fuerte pelea! ¿Cuáles serán las consecuencias?

El día de la boda entre Süsen y Akif por fin llegó, aunque nadie se esperaba el desenlace que tendría. Justo antes de darse el sí quiero, Akif anunció a los invitados que tenía una sorpresa para su futura mujer. Él pretendía enseñarle un vídeo suyo cantando, pero lo que en realidad vieron fueron... ¡Unas imágenes de Akif con Nebahat que dejaban a la madre de Harika en muy mal lugar! Humillada y decepcionada, Suzan abandonó la ceremonia y dejó al padre de Doruk plantado en el altar. ¿Será el final de la pareja?

Por último, Oğulcan fue hasta el lugar dónde se encontraba su moto para intentar recuperarla. Como estaba metida en un hoyo, el joven tuvo que entrar y después... ¡No era capaz de salir! La situación empeoró cuando una excavadora llegó y comenzó a rellenar el agujero con... ¡Cemento! Por mucho que el hermano de Aybike gritaba "ayuda", nadie lo escuchaba. ¿Conseguirá salir de esta?

Si no quieres perderte qué hará Akif después del plantón de Süsen, si Oğulcan conseguirá salir del aprieto o si Sengül saldrá de la cárcel... ¡No te pierdas los próximos capítulos de 'Hermanos'!