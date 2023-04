Ayla y Nebahat, nuevas socias de Akif… ¿Conseguirán entenderse con él?

La muerte de Resul ha provocado que todas sus acciones en la empresa de Akif hayan pasado a nombre de su hijo. Sin embargo, como Berk todavía está en el colegio y quiere centrarse en sus estudios, le ha cedido a su madre su representación en el negocio.

Ayla está dispuesta a plantarle cara a Akif en la empresa y a demostrarle que puede hacerlo igual de bien que su exmarido. Pero para facilitarle el trabajo y tener compañía en la empresa, la madre de Berk ha decidido contratar a una asistente ejecutiva: ¡Nebahat!

Las dos amigas se han presentado en la empresa con una seguridad arrolladora en sí misma y han irrumpido en una de las reuniones de Akif. “Mi hijo me ha firmado un poder, así que, desde este momento, me he convertido en tu nueva socia”, explica Ayla.

¡Akif no puede creerse lo que está escuchando! Su relación con su exmujer y su amiga no es la mejor del mundo y sabe que no se lo van a poner nada fácil. ¿Intentará que las dos abandonen la empresa o logrará entenderse con ellas? ¿Se pondrá celosa Suzan al descubrir que su prometido está trabajando con Nebahat?