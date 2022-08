Suzan advierte a Nebahat sobre Akif: “Tu marido te ha engañado siempre”

Suzan y Nebahat están más enfrentadas que nunca. Las dos mujeres coincidieron en una reunión con Akif por motivos de la empresa, y no acabó nada bien. Hay mucha tensión entre ellas.

Su enemistad comenzó con la infidelidad de Akif, que mantuvo una relación con Suzan. A partir de que Nebahat descubriese el secreto de su marido todo comenzó a ir mal entre ellos.

Nebahat y Suzan han vuelto a coincidir en la empresa de Akif. Suzan le ha dicho a Nebahat que su marido no podía atenderla en ese momento. Nebahat se ha quedado sorprendida ante las palabras de la joven, que asegura que Akif está hablando con otra mujer sobre dónde van a cenar esa noche a solas.

Nebahat prefiere no creer una palabra de Suzan. “¿Qué tonterías dices?”, le ha preguntado. Suzan insiste en que están coqueteando. Nebahat puede ir a verlo con sus propios ojos si quiere.

La mujer de Kenan ya ha advertido en varias ocasiones a Nebahat de que ella no es la única persona con la que la ha engañado Akif. “Te ha engañado siempre”, le ha dicho. Nebahat, sin embargo, prefiere no escuchar lo que le dice la joven. Sin embargo, siempre le quedará la duda de saber si sus palabras son ciertas o no. ¿Debería hacerle caso a Suzan? ¿Será verdad lo que le cuenta?