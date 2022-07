Suzan explota y le cuenta toda la verdad a Nebahat: "Akif y yo vamos a tener un bebé"

Nebahat y Suzan han tenido una oportunidad para hablar. Nebahat ha comenzado la conversación preguntándole a Suzan que cómo se encuentra, pero sin darle oportunidad para responder ha continuado hablando sobre Akif. “No tengo mala intención”, le ha dicho. Nebahat ha aprovechado la situación para decirle a Suzan que Akif es un marido ejemplar y que no todos pueden ser como él, refiriéndose a Kenan y al pronto divorcio entre ambos.

Suzan sin embargo no se ha quedado callada, y después de intentar aguantarse la risa le ha aconsejado a Nebahat que deje de engañarse. ¡Suzan ya no aguanta más! “Akif no está enamorado de ti, deberías saberlo perfectamente”, le ha dicho.

Nebahat no entiende a qué se refiere Suzan, que además le ha confesado que todo lo que pasó en la fiesta era verdad y que Akif la ha estado engañando. Nebahat no sabía muy bien cómo reaccionar y niega que lo que le está contando Suzan sea cierto.

Suzan ha optado también por contarle a Nebahat que está embarazada de Akif. A ello Nebahat solo ha podido reaccionar con un silencio, ¡se ha quedado en shock! “¿Cómo has podido hacer algo así?”, ha conseguido preguntar Nebahat. A pesar de esta dura noticia, la reacción de Nebahat ha sido desmesurada. Ella también se da cuenta y se va de la habitación. ¿Qué hará a partir de ahora?