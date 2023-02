¡La obsesión de Tolga por Cemile llega al límite!: "Te quiero tanto que no puedo permitir que me dejes"

La maldad de Tolga ha alcanzado, probablemente, su punto más alto encerrando a Cemile en su apartamento. El joven no quería que su novia lo dejase y él se negaba a aceptarlo. ¡Quería que recapacitase y se diese cuenta de lo mucho que la quería!

Sin embargo, Cemile no puede más y pide ayuda a sus amigos Ömer y Asiye. Les reconoce que se había equivocado con Tolga, que no es tan bueno como ella pensaba y que tiene miedo de que vuelva a intentar retenerla a su lado. ¡Quiere romper definitivamente su relación con él!

Ahora que Cemile se ha refugiado en casa de los Eren… ¡Tolga se presenta allí exigiendo hablar con ella! Sus amigos le dicen que la deje en paz, que asuma que no quiere verlo y que se marche de inmediato… ¡Pero él se niega!

Cemile sale de la casa y le pide por favor que se vaya. Tolga cree que le han comido la cabeza y que ella realmente no piensa así. “Te quiero tanto que no puedo permitir que me dejes”, le asegura. Pero Cemile tiene su decisión clara: “Ahora ya es demasiado tarde”. ¿Asumirá Tolga que su relación ha terminado? ¿Qué hará ahora Cemile?