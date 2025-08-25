Efsun da la gran sorpresa y salva a Bahar de ser echada del hospital con su testimonio

La tensión en el hospital ha llegado a su punto más alto. Bahar estaba a un paso de ser expulsada después de la investigación abierta en su contra. Todo apuntaba a que la doctora perdería su puesto hasta que la junta ha dado un giro inesperado.

La señora Efsun, madre de Seren y enemiga de Bahar desde siempre por sus celos, ha sido llamada a declarar por Tura, uno de los jefes del hospital. Todos pensaban que iba a hablar en su contra para hundirla, pero ha ocurrido lo contrario.

Frente a los miembros de la junta, Efsun ha confirmado que la autorización para la operación sí existió y que ella misma la firmó como madre de la paciente. Sus palabras han desmontado la queja presentada contra Bahar y han dejado claro que no hubo falsificación de documentos.

El ambiente en la sala ha cambiado por completo. Tura esperaba tener un arma para echar a Bahar, pero nada ha salido como esperaba. La junta, finalmente, ha cerrado la investigación y ha decidido que Bahar continúe en el hospital.