Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 25 de agosto

Por fin la noticia que todos esperaban: ¡Uras y Seren se pueden llevar los bebés a casa!

Después de todo el agobio y la espera, los nuevos padres no podrían estar más felices.

Por fin la noticia que todos esperaban: ¡Uras y Seren se pueden llevar los bebés a casa!

Publicidad

Ha sido un día lleno de emociones en el hospital. Entre el parto arriesgado de Seren y el accidente de Bahar, Uras no ha tenido ni un respiro. Caminando por los pasillos, al borde de estallar por la tensión, su corazón se ha detenido un instante al ver a su mujer llorando frente a la incubadora.

“¿Pasa algo con los bebés?”, le ha preguntado, temiendo lo peor. Pero las lágrimas de Seren no eran de dolor, sino de felicidad. “La doctora ha dicho que podemos llevarlos a casa”, ha contestado.

El alivio ha sido inmediato. Uras tampoco ha podido contener el llanto. La alegría, el amor y el momento compartido han sido más fuertes que todas las discusiones que habían tenido. Luego, la pareja se ha fundido en un abrazo.

Justo en ese momento ha aparecido Efsun, la madre de Seren, para la audiencia de Bahar en el hospital. Al enterarse de la noticia, también se ha unido al momento y ha compartido la alegría de su hija y de su yerno. No ha dicho nada sobre el motivo de su visita, porque ahora lo único importante es que los mellizos por fin podrán irse a casa.

La familia, por primera vez en mucho tiempo, tiene algo que celebrar.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Por fin la noticia que todos esperaban: ¡Uras y Seren se pueden llevar los bebés a casa!

Por fin la noticia que todos esperaban: ¡Uras y Seren se pueden llevar los bebés a casa!

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Alba Brunet y Marta Belmonte

Detrás de las cámaras de la última noche de Fina con Marta: "Ella sabe que es la última noche juntas"

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta removerá cielo y tierra para encontrar a Fina

Luz
Resumen

Capítulo 378 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Fina desaparece mientras la tensión entre los trabajadores crece

Capítulo 378

Begoña le reprocha a Andrés su pasotismo ante la crisis sanitaria: “No estás haciendo todo lo que puedes”

La ex pareja tiene un tira y afloja que no es solo por la crisis de la empresa.

Marta Pelayo
Capítulo 378

Marta, destrozada, le cuenta lo sucedido a Pelayo: “Se ha ido y necesito que vuelva”

Tras la impactante desaparición de Fina, Marta busca apoyo en Pelayo... ¿le confesará que él está detrás de todo?

Marta

Marta encuentra una desgarradora carta de despedida de Fina: “Vuela, amor, que nada te detenga”

Ferit

“Eres como todas las demás”: Ferit besa a Seyran con pasión y luego la destroza con su mentira

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Publicidad