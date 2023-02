En el próximo capítulo de 'Hermanos': Cemile amenaza a Tolga con llamar a la policía si no la deja en paz

Harta de la actitud de Tolga y de que no aceptase que no quería seguir con él, Cemile le pidió ayuda a Ömer y Asiye. La joven dejó el apartamento en el que su novio la había encerrado y se refugió en casa de los Eren con la esperanza de que Tolga la dejase en paz. Pero no fue así.

En el próximo capítulo veremos a Tolga insistir en la puerta de la casa de los Eren con hablar con Cemile. Ella no querrá hablar con él y ante la negativa del joven de marcharse lo amenazará con llamar a la policía. ¿Se dará Tolga por vencido y dará la relación por terminada?

Por otro lado, los celos de Doruk hacia su hermano no dejarán de crecer. Desde que Asiye eligió a Kaan para hacer un trabajo de clase, la rabia de Doruk hacia la buena relación que ellos tienen en estos momentos se ha disparado. ¿Recuperará la buena relación que tenía con su novia y con su hermano?

Un nuevo plan de Ayla, Akif y Nebahat se pondrá en marcha. El que habían ideado contra Suzan para separarla de Resul había fracasado, pero este trío no se da por vencido y volverán a las andadas. ¿Tratarán de separar a la madre de Harika de Resul?

