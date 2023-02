Tolga, fuera de sí, deja encerrada a Cemile al ver que está dispuesta a alejarse de su lado para siempre

Cemile estaba totalmente cegada por Tolga. Todos sus amigos le advirtieron de cómo era el joven, especialmente Ömer y Asiye, pero ella apostó por Tolga. Quería confiar en él y en el amor que se suponía que tenía por él, pero por fin se ha dado cuenta de cómo es en realidad.

Tras la discusión el colegio Ataman entre el que es todavía su novio y Harika, Cemile descubre al verdadero y malvado Tolga. Entonces, la joven toma una drástica decisión: Quiere irse del piso que le estaba pagado Tolga y alejarse de él. ¡No quiere seguir ni un segundo más a su lado!

Así se lo hace saber a Tolga, pero él fuera de sí le dice que en realidad no quiere marcharse mientras le coge su teléfono y las llaves de casa: “No quiero que vayas a ningún sitio hasta que no me escuches”.

No contento con eso…¡la deja encerrada! Cemile no puede creerse lo que Tolga acaba de hacer mientras, entre lágrimas y gritos, le suplica que no la deje allí encerrada: “No puede dejarme aquí. Abre la puerta”. ¿Conseguirá salir pronto de allí?