¡Al límite! Süsen consigue salvarle la vida a Ömer tras un angustioso rescate: "¡No me dejes!"

El líder de la mafia lanzó a la piscina al joven Eren con la intención de acabar con su vida como venganza por haber delatado a él y a su banda criminal antes la policía.

Cuando parecía que estaba todo por perdido, aparece Süsen que se lanza a la piscina sin dudarlo. Tras un angustioso y largo rescate, la joven consigue sacar a su novio del agua.

Ya en la superficie, Süsen comienza a hacerle un masajecardiaco a Ömer que parece no dar señales de vida: “Abre los ojos. No me dejes”, le dice la joven sin poder aguantar las lágrimas.

La joven lo sigue intentando y entonces… ¡se produce el milagro! El joven Eren vuelve a la vida. ¡El beso de Süsen ha conseguido salvarle cuando parecía que no volvería a ver al chico con el que quiere pasar el resto de su vida!

Hemos pasado de la angustia a la una inmensa felicidad en cuestión de segundos. ¡Menudo momento!