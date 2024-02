Doruk, muerto de celos, no puede soportar que Asiye tenga cada vez más fans gracias al éxito de su canción

Asiye, Doruk y los demás no ganaron el concurso de música, pero subieron el vídeo a internet y se ha convertido en todo un éxito viral. Hasta un productor les ha ofrecido grabar un disco, pero no tienen el dinero que necesitan y no saben si podrán conseguirlo.

Por el momento, disfrutan de esta inesperada fama y viven con sorpresa que muchos de sus compañeros les pidan autógrafos y fotos... ¡Son famosos!

Asiye es una de las integrantes del grupo que tiene más fans. Cada vez recibe más mensajes diciéndole lo bien que canta y también otras preguntas tales como si tiene novio, o si quiere casarse con alguno de sus admiradores. Mensajes que a Doruk no le hacen ninguna gracia.

“Me estoy poniendo celoso”, le reconoce el joven y no es capaz de disimular sus celos cuando un compañero de clase se acerca a Asiye a pedirle un autógrafo.

Asiye le dice que no puede ser tan celoso y entonces el joven le cuenta que él también recibe muchos mensajes de chicas, pero que él solo tiene ojos para ella. ¡Qué bonito!