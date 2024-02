Los Eren y sus amigos se ilusionan con la idea de grabar un disco, pero necesitan dinero: “¡Esta vez lo tenemos difícil!”

Los Eren y sus amigos no se lo pueden creer. No han ganado el premio del concurso, pero Emel tuvo la idea de subir el vídeo a redes y ha sido todo un éxito.

En cuestión de segundos se ha hecho viral y los chicos son hasta famosos en el Ataman. Sus compañeros les piden autógrafos y fotos todo el tiempo.

Lo más sorprendente es que un productor les ha propuesto… ¡grabar un disco! Se reúnen con él, pero las cosas no son como esperaban. Tendrán que aportar 60 mil liras para poder grabar la canción en un estudio profesional.

El problema es que no cuentan con ese dinero y temen no poder llegar a conseguirlo. Doruk propone pedirle ese dinero a su madre a modo de préstamo, pero todo empiezan a pensar un plan b por si Nebahat no les da ese dinero. ¿Qué harán para conseguirlo?