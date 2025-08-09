Antena 3 LogoAntena3
Así ha sido el maquiavélico plan de Álvaro para recuperar a Amanda

El abogado ha cruzado todos los límites posibles para que la joven siga a su lado sin importar nada.

El odio y la venganza nunca son buenos compañeros: pueden consumirte y provocar que cometas los peores actos jamás imaginados. Y es precisamente eso lo que le ha ocurrido a Álvaro. Desde que Amanda rompió con él y comenzó una relación sentimental con César, el hombre no ha parado que buscar venganza, y la llegada de Nando ha sido la excusa perfecta para llevar a cabo su plan.

Álvaro se ha presentado en la casa de Julia, sabiendo que ahí encontraría al hombre. En cuanto le ha visto, Nando le ha amenazado con un cuchillo, advirtiéndole que saliese de su casa, pero Álvaro se ha mantenido firme y ha comenzado la propuesta que cambiaría la vida de todos. El abogado le ha explicado que el hombre al que había pegado hoy no era otro que David Oramas, el hijo de la persona más poderosa de la costa: “Puede hacerte volver a la cárcel con solo chasquear los dedos”, le ha adve...

Por una módica cantidad de dinero, nada más y nada menos que 100.00 euros en su primer pago, la tóxica expareja de Julia tendría una única misión: acabar con la vida de César con un solo pistoletazo. El plan era sencillo: robar el móvil a Amanda, escribir al mexicano para que llegase a un lugar remoto y ahí acabar con él.

Patricia fue cómplice directo, robando el móvil de la joven mientras estaba en casa. Y aunque no sabe cuál era el plan de Álvaro, si algo está claro es que no tardará mucho en descubrirlo...

¿Sobrevivirá César al ataque? ¿Se descubrirá lo sucedido?

Y no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Los jueves, a las 22:50, en Antena3.

El padre del bebé de Julia llega a Oramas dispuesto a revolucionarlo todo, el próximo jueves en La Encrucijada

La Encrucijada
Así ha sido el maquiavélico plan de Álvaro para recuperar a Amanda

