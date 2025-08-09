Así ha sido el maquiavélico plan de Álvaro para recuperar a Amanda

El odio y la venganza nunca son buenos compañeros: pueden consumirte y provocar que cometas los peores actos jamás imaginados. Y es precisamente eso lo que le ha ocurrido a Álvaro. Desde que Amanda rompió con él y comenzó una relación sentimental con César, el hombre no ha parado que buscar venganza, y la llegada de Nando ha sido la excusa perfecta para llevar a cabo su plan.

Por una módica cantidad de dinero, nada más y nada menos que 100.00 euros en su primer pago, la tóxica expareja de Julia tendría una única misión: acabar con la vida de César con un solo pistoletazo. El plan era sencillo: robar el móvil a Amanda, escribir al mexicano para que llegase a un lugar remoto y ahí acabar con él.

Patricia fue cómplice directo, robando el móvil de la joven mientras estaba en casa. Y aunque no sabe cuál era el plan de Álvaro, si algo está claro es que no tardará mucho en descubrirlo...

¿Sobrevivirá César al ataque? ¿Se descubrirá lo sucedido?

