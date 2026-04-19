Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entre tierras | Capítulo 6

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

El capataz le cuenta a María lo que ha averiguado sobre sus tierras… una información que podría cambiarlo todo y ser la clave para recuperarlas.

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

María intenta asimilar la pérdida de sus tierras, pero no deja de pensar en cómo recuperarlas. En medio de esa incertidumbre, Toscano la busca con una información que puede dar un giro inesperado.

Toscano le cuenta que ha estado muy liado últimamente, pero que ha tenido tiempo de acercarse a las tierras de Ramiro. Y lo que ha visto no le cuadra. “Creo que a Varela esas tierras le interesan por lo que hay debajo”, dice.

María no entiende a qué se refiere. Toscano duda, sabe que lo que está a punto de contarle puede cambiar su forma de ver a Julio Varela: “Sé que con lo que voy a decirte ahora vas a pensar que Varela es un asesino… pero es verdad que hay algo raro”.

Toscano le cuenta que la última vez que vio a Ramiro estaba discutiendo con Varela. Y ahora cree saber por qué: “Posiblemente en sus tierras… y en las que eran tuyas también… hay cobre”, confiesa.

¿Qué pensará María de todo esto? ¡Ya puedes ver el capítulo completoen atresplayer!

“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela

“Nos casamos”: la inesperada propuesta de Miguel que lo cambia todo para Manuela

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

La policía detiene a Bosco por asesinato tras una fuerte discusión

La policía detiene a Bosco por asesinato tras una fuerte discusión

Pelayo en Sueños de libertad

Alejandro Albarracín se sincera tras la muerte de Pelayo en Sueños de libertad: "Nunca me imaginé recibir tanto cariño"

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida
Avance de Una nueva vida

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana
Cara conocida

¿Lo habías reconocido? El pasado de Alper Çankaya en Secretos de familia antes de ser Sahin Albora en En tierra lejana

Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Mabel por fin se deja llevar y besa a Salva

Los jóvenes no han podido contener sus sentimientos y se han dejado llevar en la trastienda de la cantina.

Alejandro Albarracín se despide de Pelayo en Sueños de libertad
Contenido exclusivo

Alejandro Albarracín se despide para siempre de Pelayo en Sueños de libertad: "Me parece que es un buen final"

El actor hace un balance de su paso por la serie más vista de la televisión, despidiéndose de uno de los papeles más difíciles de su carrera.

Ginger presenta las familias de ¿A qué estas esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Descubre las familias de ¿A qué estás esperando?: Suegros complicados, morenazos y galletas con aliño

Alejandro Albarracín da las claves de la despedida de Pelayo en Sueños de libertad

"¡Vamos a darlo todo!": Así ha sido el último día de Alejandro Albarracín en Sueños de libertad

Una inesperada muerte destroza a Marta De la Reina

Capítulo 542 de Sueños de libertad; 17 de abril: Una inesperada muerte destroza a Marta De la Reina

Publicidad