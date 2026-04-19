Toscano descubre lo qué se esconde bajo las tierras de María: “Hay cobre”

María intenta asimilar la pérdida de sus tierras, pero no deja de pensar en cómo recuperarlas. En medio de esa incertidumbre, Toscano la busca con una información que puede dar un giro inesperado.

Toscano le cuenta que ha estado muy liado últimamente, pero que ha tenido tiempo de acercarse a las tierras de Ramiro. Y lo que ha visto no le cuadra. “Creo que a Varela esas tierras le interesan por lo que hay debajo”, dice.

María no entiende a qué se refiere. Toscano duda, sabe que lo que está a punto de contarle puede cambiar su forma de ver a Julio Varela: “Sé que con lo que voy a decirte ahora vas a pensar que Varela es un asesino… pero es verdad que hay algo raro”.

Toscano le cuenta que la última vez que vio a Ramiro estaba discutiendo con Varela. Y ahora cree saber por qué: “Posiblemente en sus tierras… y en las que eran tuyas también… hay cobre”, confiesa.

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