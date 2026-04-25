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¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Sonia y Can estrechan vínculos en ¿A qué estás esperando?: El próximo jueves, un nuevo capítulo

¿A qué estas esperando? vuelve el próximo jueves con nuevo capítulo en el que Can y Sonia estrecharán vínculos; mientras el resto de las tramas empiezan a liarse.

Sonia y Can en ¿A qué estás esperando?

Sonia y Can estrechan vínculos en ¿A qué estás esperando?: El próximo jueves, un nuevo capítulo

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Borja Tamayo
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Sonia y Can se conocieron de la manera más atípica posible. Y es que la madre de ella, junto a la de él, pretendían hacer de celestinas para presentar al piloto de avión a alguna de las hermanas de Sonia en una cena que no salió como ninguno esperaba. Sin embargo, al terminar la velada, la chispa nació entre ambos. Una chispa que se incendió en cuanto coincidieron, sin Can saberlo, en el club privado Zafiro.

Por su parte, Carol y Daryl siguen adelante con su compromiso. Ahora bien, la promesa de la azafata de presentarle a su familia promete desatar el caos.

El próximo jueves llega un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando? a Antena 3, donde Sonia y Can estrecharán vínculos y el futuro matrimonio enfrentará su primer conflicto (con Can en medio). Todo esto, sumado a los líos que se traen las hermanas de los dos protagonistas, prometen subir la temperatura de la serie. ¡Y ya estaba bastante alta!

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