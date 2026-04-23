Megan Montaner lanza un reto inesperado a Rodolfo Sancho en el test de Entre tierras

Megan Montaner y Rodolfo Sancho aceptan el desafío de poner a prueba su memoria sobre Entre tierras con un test lleno de preguntas clave de la primera temporada. La primera cuestión, sobre el motivo del matrimonio de María con Manuel, es resuelta correctamente por el actor.

El juego continúa con más preguntas que provocan risas entre ambos, como el nombre de la hija de los protagonistas. La química entre los actores se hace evidente en cada respuesta y en sus divertidas reacciones.