Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 21

Kevin y Humberto hacen un pacto: nadie deberá saber donde están César y Amanda… ¿lo conseguirán?

Para proteger a ambos de las garras de Octavio, han decidido no decir a nadie el lugar en el que se esconden.

Kevin y Humberto hacen un pacto: nadie deberá saber donde están César y Amanda… ¿lo conseguirán?

Publicidad

Tras el accidente del coche y descubrir que fue el propio Octavio Oramas el responsable, tanto César como Amanda han decidido ocultarse durante, al menos una temporada, en la casa de la playa de la madre de Amanda, un favor exprés por parte de Mariví.

Octavio Oramas sufre un grave desmayo y se queda fuera de la protección policial de Méndez

Humberto le ha explicado toda la situación a Kevin, y le ha pedido al joven mexicano mucha discreción: nadie deberá saber dónde se encuentran los dos amantes, ni si quiera Sara. ¿Podrá Kevin guardar la información?

Otro tema con el que deben tener mucho cuidado es Estrella: si la mujer no ve a su hijo en un par de días, podría desestabilizarse y acabar perdiendo la cordura… ¿qué harán para remediarlo? ¿O deberá César volver a casa cuanto antes?

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Kevin y Humberto hacen un pacto: nadie deberá saber donde están César y Amanda… ¿lo conseguirán?

Kevin y Humberto hacen un pacto: nadie deberá saber donde están César y Amanda… ¿lo conseguirán?

Octavio Oramas sufre un grave desmayo y se queda fuera de la protección policial de Méndez

Octavio Oramas sufre un grave desmayo y se queda fuera de la protección policial de Méndez

Gema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los Merino se enterarán de todo lo que les ha hecho don Pedro

Tasio
Resumen

Capítulo 387 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Don Pedro propone a Tasio como su sucesor en la fábrica

Joaquín
Capítulo 386

"Hay que librarse de ese malnacido": Joaquín enfurece al enterarse de la verdad sobre el boicot de don Pedro

Begoña
Capítulo 386

Begoña se entera de la sorpresa que le había preparado Andrés... ¡Y se siente muy mal!

La enfermera se entera de que en casa de la Reina había un menú especial por su cumpleaños, y le sabe mal habérselo perdido.

Manuela
Capítulo 386

Manuela intenta convencer a Gaspar de que se quede en Toledo, pero él no reacciona bien: "Mi vida ya no gira entorno a ti"

Gaspar está muy dolido con Manuela y quiere alejarse de ella lo máximo posible; sin embargo, ella no puede permitirlo.

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Marta

Carmen consuela a Marta tras el lanzamiento del nuevo perfumen: "Si te fallan las fuerzas, aquí estamos nosotras"

Çağla, consternada al acordarse de donde conoció a Tura: “Es el demonio en persona”

Çağla, consternada al acordarse de donde conoció a Tura: “Es el demonio en persona”

Publicidad