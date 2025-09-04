Kevin y Humberto hacen un pacto: nadie deberá saber donde están César y Amanda… ¿lo conseguirán?

Tras el accidente del coche y descubrir que fue el propio Octavio Oramas el responsable, tanto César como Amanda han decidido ocultarse durante, al menos una temporada, en la casa de la playa de la madre de Amanda, un favor exprés por parte de Mariví.

Humberto le ha explicado toda la situación a Kevin, y le ha pedido al joven mexicano mucha discreción: nadie deberá saber dónde se encuentran los dos amantes, ni si quiera Sara. ¿Podrá Kevin guardar la información?

Otro tema con el que deben tener mucho cuidado es Estrella: si la mujer no ve a su hijo en un par de días, podría desestabilizarse y acabar perdiendo la cordura… ¿qué harán para remediarlo? ¿O deberá César volver a casa cuanto antes?