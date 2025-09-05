“No sabes lo que es estar muerta en vida”: Julia estalla en lágrimas al conocer el plan de Patricia, pero… ¿lo llevarán a cabo?

La situación del falso embarazo entre Patricia y David se está volviendo insostenible: el hombre quiere estar siempre con su mujer y Patricia debe mantener las distancias para que no sea descubierta. Y parece que ha encontrado el plan perfecto.

Julia deberá seducir a David para que Patricia tenga una excusa para alejarse de él. Así, ella podrá dormir sola por las noches sin que nadie descubra la tripa de embarazo falsa, y Julia, que cada día se la nota más el embarazo y no hay manera de ocultarlo. Podrá irse de casa.

Pero al escucharlo, la joven se ha deshecho en lágrimas: esta situación le trae los peores recuerdos de cuando tuvo que trabajar en el mundo de la prostitución.

La joven se ha negado rotundamente, y ha sido directa con Patricia: “¿Qué crees, que me encantaba seducir a los puteros? ¿Qué me lo pasaba bien?”, le ha gritado al ver su falta de humanidad.

Patricia entonces ha parado y ha accedido a cambiar de estrategia, pero… ¿Realmente aceptará Patricia su decisión? ¿O utilizará sus artimañas una vez más para conseguir lo que quiere?