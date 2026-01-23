Álvaro se despide de Laura antes de entrar en la cárcel con una difícil petición: “Prométeme que me olvidarás”

El peso de la justicia ha caído sobre Álvaro cuando la comandante Serrano ha conseguido resolver un caso que era una espinita para ella, descubriendo que Álvaro fue quien pagó a Nando para asesinar a César, tanto tiempo atrás.

El plan no salió bien y el abogado consiguió eludir todas las responsabilidades, pero la verdad ha acabado saliendo a la luz, y Álvaro, sin ningún apoyo, ha sido declarado culpable y debe ingresar en prisión.

La vida de Álvaro se desmorona. Lo tenía absolutamente todo, y ahora no tiene nada. El abogado veía su futuro al lado de Laura, y ahora las rejas los separarán para siempre. La mexicana se presenta en prisión para el último adiós, una escena muy dolorosa para la pareja, que ha visto interrumpida su vida y sus objetivos.

Álvaro se ha preparado bien esta charla, pero al tenerla delante, todo se complica. El abogado le agradece todo el bien que hizo ella, todo lo que ha cambiado gracias a Laura, porque quería merecer su amor, y después le pide perdón por cómo han salido las cosas.

Por último, Álvaro le hace una petición muy difícil de cumplir: “Prométeme que me olvidarás”, le dice el abogado, animándole a seguir con su vida. El rostro de Laura está bañado de lágrimas: “Yo sí te quise de verdad”, le desvela la mexicana, para después añadir que puede que ahora sea algo complicado, pero que con el tiempo acabará perdonándole.

Un último contacto, una última caricia que es demoledora para la pareja. “Adiós, mi amor”, se despide Álvaro, rompiendo a llorar, y viendo al otro lado de las rejas todo lo que ha perdido por sus decisiones.