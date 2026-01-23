Amanda despierta del coma y da a luz al bebé de César: “Nuestro hijo te trajo de vuelta con nosotros”

Amanda se encontraba en coma tras el disparo que sufrió mientras estaba secuestrada por Saúl, peligrando tanto su vida como la del bebé.

La joven soñaba con el nacimiento de su hijo y preparaba con toda la ilusión su cuna y su habitación. Pero en la realidad, la situación era muy diferente: si no despertaba pronto, debían practicarle una cesárea de urgencia para no poner más en riesgo la vida del bebé.

César no se separaba de su lado y le hablaba constantemente, pero Amanda no despertaba. Llegó el momento de intervenir y la joven, en su sueño, perdió al bebé. ¿Sería un augurio de lo que pasaría en las siguientes horas?

Este fue el detonante para que Amanda por fin despertase del coma, encontrando el alivio en César, para después entrar en quirófano y dar a luz al bebé que tanto ansiaban.

“Nuestro hijo te trajo de vuelta con nosotros”, le dice César, que tanto había orado para que Amanda se recuperase y formasen juntos la familia que tanto habían esperado.