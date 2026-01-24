Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muy unidos

Julia y David en La Encrucijada: del flechazo prohibido al amor más intenso de la serie

La historia de Julia y David en La Encrucijada es una de esas que han enganchado a la audiencia, un amor fraguado desde lo prohibido y que ha sabido abrirse paso a través de las adversidades.

Julia y David

Publicidad

En La Encrucijada han predominado las venganzas, secretos familiares y crímenes, pero también las historias de amor. Y entre todos ellos, hay una que ha brillado con fuerza propia: el romance entre Julia y David, una relación que nació a contracorriente y que terminó convirtiéndose en el eje emocional de la recta final.

Un flechazo inesperado

Desde sus primeras interacciones, Julia y David demostraron una química irrefrenable. La mexicana fingía ser la doula de Patricia en medio de un falso embarazo a espaldas del primogénito de Octavio que, lejos de unir a la pareja, la acabó dividiendo.

Patricia marcaba las distancias para que David no se enterase del falso embarazo, por lo que poco a poco se fue acercando, irremediablemente, a Julia. Con ella se sentía a gusto, la mexicana le escuchaba y le apoyaba, y ella no soportaba ver que un hombre tan noble como él estuviese viviendo una mentira… ¡y ella acabó enamorándose de él!

Julia le confiesa a Carmen que está enamorada de David… ¿cómo reaccionará?

Un beso planeado que confirmaron sus sospechas

Para evitar que David descubriese el falso embarazo, Patricia tuvo una 'brillante' idea: que Julia sedujese a su marido, pillarlos infraganti y echarlo de casa. Todo iba bien, aunque la mujer no sospechaba que la mexicana sentía algo por David. El beso confirmó lo que sus corazones gritaban: estaban perdidamente enamorados.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Ese beso dio rienda suelta a lo que sentían, y David comenzó a distanciarse más y más de Patricia hasta que no pudieron ocultar más sus sentimientos, provocando que David pidiese el divorcio a Patricia.

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

Se destapa la mentira y David atenta contra su vida

Cuando se descubre la verdad sobre el falso embarazo, el corazón de David da un vuelco. La mujer a la que había amado, y la joven a la que amaba ahora, les habían mentido en la cara, y con algo tan serio como el ser padre.

¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”

Paralelamente, David es despedido por Octavio de la empresa, su propio padre, que siempre le ha tratado como un inútil. El dolor es tan inmenso que David decide quitarse la vida, pero la rápida intervención de Amanda y César evita una catástrofe.

David intenta quitarse la vida y envía una carta de despedida a su padre: “Se me hace insoportable continuar”

La amenaza de Nando: el peligro que casi los destruye

Tras tocar fondo, David se recupera dispuesto a recuperar a Julia. La joven detesta haberle hecho daño y cree que no merece el amor de David, pero él está convencido de que tienen que estar juntos. Tanto que hasta le pide matrimonio, y está dispuesto a cuidar juntos al bebé de Julia.

Y como Patricia no soporta ver a David siendo feliz con Julia, llega a un pacto con Nando, la expareja de la mexicana, quien se llevará a ella y al bebé por mucho dinero. La mujer se arrepiente de sus actos, y cuando todo está a punto de estallar, Patricia acaba matándolo de un disparo para salvar a David y Julia.

David recibe un disparo en el pecho y Patricia mata a Nando

El compromiso que lo cambia todo: amor, familia y futuro

Patricia acaba entrando en la cárcel por homicidio, pero David le permite estar cerca de la pequeña Nuria y consigue un permiso para que pueda pasar con ella el día del cumpleaños del hijo de César y Amanda.

Patricia le pide a David que él y Julia se queden con su bebé: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”

David se ha convertido en todo un empresario de prestigio y ha reflotado el Grupo Oramas gracias a su política basada en la honestidad y en la transparencia, algo que Octavio jamás hubiese imaginado.

La familia que han conseguido construir David y Julia es envidiable. El pequeño David y Nuria crecen felices como hermanos, jugando todo el rato y rodeados de la mejor compañía posible.

Ni David ni Julia le guardan rencor a Patricia por todo lo ocurrido en el pasado, es más, quieren que pueda estar lo más cerca posible de la pequeña Nuria. ¡Cómo nos alegra ver a la pareja así de feliz después de todo por lo que han pasado!

Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

Octavio se sacrifica por su familia y se lleva consigo a Saúl: ¡caen juntos por el acantilado!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, decidido a denunciar a María por su aventura con Gabriel

Julia y David

Julia y David en La Encrucijada: del flechazo prohibido al amor más intenso de la serie

¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

¿De qué conoces a Fernando Andina? Descúbrelo todo sobre el actor que interpreta a Pablo Salazar en Sueños de libertad

Baran Bölükbaşı, actor de Una nueva vida
¿Lo sabías?

De villano en Una nueva vida a cantante de trap: la inesperada doble vida de Baran Bölükbaşı

Ana Carlota Fernández llega a Sueños de libertad pisando fuerte: "Valentina lo va a revolucionar todo"
Entrevista exclusiva

Ana Carlota Fernández llega pisando fuerte a Sueños de libertad: "Valentina lo va a revolucionar todo"

Octavio y César
Su agitada historia

De enemigos mortales a aliados contra Saúl: la impactante evolución de César y Octavio en La Encrucijada

César llegó a Oramas decidido a vengar la muerte de su padre, convencido de que Octavio era el culpable. Lo que ninguno imaginaba es que aquella enemistad marcada por una mentira acabaría convirtiéndose en una alianza inesperada contra un enemigo común.

En tierra lejana
Nueva serie turca

Un cruel chantaje de los Albora retendrá a Alya en Mardin: En tierra lejana, muy pronto gran estreno

El viaje más duro de su vida no ha hecho más que empezar. Alya llega a Mardin desde Canadá con el cuerpo de su marido, pero lo que parecía un último adiós es solo el principio de sus problemas.

Capítulo 483 de Sueños de libertad; 23 de enero: malestar en los De la Reina por el nombramiento de Pablo Salazar

Capítulo 483 de Sueños de libertad; 23 de enero: malestar en los De la Reina por el nombramiento de Pablo Salazar

Ferit

“Su época ha terminado, es mi turno”: Ferit planea derrocar a Halis en el próximo capítulo de Una nueva vida

Sacrificio, venganza y el cierre de una era: así ha sido el final de Octavio Oramas en La Encrucijada

Sacrificio, venganza y el cierre de una era: así ha sido el final de Octavio Oramas en La Encrucijada

Publicidad