Julia y David en La Encrucijada: del flechazo prohibido al amor más intenso de la serie

En La Encrucijada han predominado las venganzas, secretos familiares y crímenes, pero también las historias de amor. Y entre todos ellos, hay una que ha brillado con fuerza propia: el romance entre Julia y David, una relación que nació a contracorriente y que terminó convirtiéndose en el eje emocional de la recta final.

Un flechazo inesperado

Desde sus primeras interacciones, Julia y David demostraron una química irrefrenable. La mexicana fingía ser la doula de Patricia en medio de un falso embarazo a espaldas del primogénito de Octavio que, lejos de unir a la pareja, la acabó dividiendo.

Patricia marcaba las distancias para que David no se enterase del falso embarazo, por lo que poco a poco se fue acercando, irremediablemente, a Julia. Con ella se sentía a gusto, la mexicana le escuchaba y le apoyaba, y ella no soportaba ver que un hombre tan noble como él estuviese viviendo una mentira… ¡y ella acabó enamorándose de él!

Un beso planeado que confirmaron sus sospechas

Para evitar que David descubriese el falso embarazo, Patricia tuvo una 'brillante' idea: que Julia sedujese a su marido, pillarlos infraganti y echarlo de casa. Todo iba bien, aunque la mujer no sospechaba que la mexicana sentía algo por David. El beso confirmó lo que sus corazones gritaban: estaban perdidamente enamorados.

Ese beso dio rienda suelta a lo que sentían, y David comenzó a distanciarse más y más de Patricia hasta que no pudieron ocultar más sus sentimientos, provocando que David pidiese el divorcio a Patricia.

Se destapa la mentira y David atenta contra su vida

Cuando se descubre la verdad sobre el falso embarazo, el corazón de David da un vuelco. La mujer a la que había amado, y la joven a la que amaba ahora, les habían mentido en la cara, y con algo tan serio como el ser padre.

Paralelamente, David es despedido por Octavio de la empresa, su propio padre, que siempre le ha tratado como un inútil. El dolor es tan inmenso que David decide quitarse la vida, pero la rápida intervención de Amanda y César evita una catástrofe.

La amenaza de Nando: el peligro que casi los destruye

Tras tocar fondo, David se recupera dispuesto a recuperar a Julia. La joven detesta haberle hecho daño y cree que no merece el amor de David, pero él está convencido de que tienen que estar juntos. Tanto que hasta le pide matrimonio, y está dispuesto a cuidar juntos al bebé de Julia.

Y como Patricia no soporta ver a David siendo feliz con Julia, llega a un pacto con Nando, la expareja de la mexicana, quien se llevará a ella y al bebé por mucho dinero. La mujer se arrepiente de sus actos, y cuando todo está a punto de estallar, Patricia acaba matándolo de un disparo para salvar a David y Julia.

El compromiso que lo cambia todo: amor, familia y futuro

Patricia acaba entrando en la cárcel por homicidio, pero David le permite estar cerca de la pequeña Nuria y consigue un permiso para que pueda pasar con ella el día del cumpleaños del hijo de César y Amanda.

David se ha convertido en todo un empresario de prestigio y ha reflotado el Grupo Oramas gracias a su política basada en la honestidad y en la transparencia, algo que Octavio jamás hubiese imaginado.

La familia que han conseguido construir David y Julia es envidiable. El pequeño David y Nuria crecen felices como hermanos, jugando todo el rato y rodeados de la mejor compañía posible.

Ni David ni Julia le guardan rencor a Patricia por todo lo ocurrido en el pasado, es más, quieren que pueda estar lo más cerca posible de la pequeña Nuria. ¡Cómo nos alegra ver a la pareja así de feliz después de todo por lo que han pasado!