Carballo no acepta la dolorosa confesión de Jorge: “¿Mi padre está muerto?”

Jorge ha tenido una conversación con Carballo que quería evitar a toda costa, aunque María se veía venir por dónde iban los tiros.

"Él solo cuenta mentiras", ha dicho contundente Carballo, sabiendo que Jorge le iba a contar algo sobre su padre que le había revelado Luján. Pero Jorge tiene la necesidad de decírselo: "Domínguez mató a tu padre".

El semblante de Carballo se llena de miedo y terror: "¿Mi padre está muerto?", pregunta, en estado de shock. Jorge le cuenta la versión de Luján, pero ella se niega a creer su mentira.

Hay algo que no cuadra, todo es muy conveniente para Luján. Jorge está convencido de que, esta vez, dice la verdad, pero Carballo no piensa caer en sus mentiras: "Para mí, Luján es el culpable de todo, y no voy a descansar hasta meterle en la cárcel", sentencia.

¿Sacará algo en claro de todo este asunto? ¿Será verdad lo que cuenta Luján o es otra de sus sucias mentiras?