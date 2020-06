Antes de encararse a Ordóñez: La dura escena en la que Amelia se enfrentó a uno de los personajes más temidos en 'Amar es para siempre'

Unos capítulos atrás, Amelia y Armando protagonizaban una tensa escena en el hotela 'La Estrella'.

Armando no quería que Amelia revolucionara a ningún trabajador con charlas políticas, por lo que esta, que no se pudo callar antes las impertinencias de Ordóñez, le confesó que los homosexuales no se sienten reconocidos por ningún programa político.