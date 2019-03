Natalia le suplica a Carlos: "No le cuentes a nadie lo que te he dicho"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1564

Natalia visita a Carlos a escondidas para preguntarle qué pasó ayer tras su conversación: "Cada vez que intento revelarme, Gabriel me asfixia más. No se va a frenar por nada ni por nadie. Mantente al margen no quiero que nadie más salga perjudicado por mi culpa" Carlos quiere ayudar a Natalia pero esta insiste en que debe acabar con Gabriel, sola.