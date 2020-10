La relación entre Marcelino y Manolita, en la cuerda floja tras estallar en una fuerte discusión

Marcelino y Manolita no son capaces de aparcar sus diferencias para hablar de manera sensata sobre la boda de Emma y Manolín. En la casa de los Sáez de Abascal, el matrimonio planea junto con Abel y Socorro los últimos preparativos de la ceremonia.

Pero Manolita, llena de sinceridad, confiesa: “Yo no tengo nada que celebrar porque no estoy de acuerdo con esta boda”. Ante ese comentario tan desafortunado, Marcelino no va a tolerar el comportamiento de su mujer y, en un rifirrafe entre los dos, ponen la casa de los Abascal ‘patas arriba’.

