La relación entre Manolita y Ciriaco, más rota que nunca: “Si sigues ocultándome cosas, no puedo confiar en ti”

Desde la entrada de Ciriaco en la cárcel, su madre siempre ha tenido dudas de su inocencia. El joven nunca ha querido admitir dónde estuvo realmente la noche en la que murió Ana Mari, puesto que piensa que, si lo cuenta, sus padres no querrían saber más de él.

Manolita ha sido de los pocos en la familia, por no decir la única, que discutía con los demás porque no estaba segura de que él fuese quien mató en realidad a la joven. Aun una vez con su hijo fuera de prisión, sigue con el mismo pensamiento.

Ciriaco quiere arreglar esto, por lo que decide sentarse con su madre e intentar contarle toda la verdad. Sin embargo, cuando llega el momento de decir dónde estuvo, no se atreve a hacerlo. El miedo puede con él.

Días atrás fue Manolita quien no pudo decirle, cara a cara, que confiaba en él como confiaban los demás. Las dudas la invaden y hasta que no sepa todo, parece que no podrá creer en su inocencia.