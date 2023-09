El reencuentro más doloroso entre Quintero y Silvia: “Es el peor momento de mi vida, por favor ayúdame”

Tras compartir sus sensaciones con Pelayo y sopesar su consejo, Quintero se ha presentado en prisión para ver a Silvia.

Quintero se interesa por el incidente y le pide todos los detalles de lo sucedido. Silvia le cuenta todo lo que sabe, pero no percibe un buen feedback de parte del abogado. “¿No me crees, verdad?”, le pregunta, con los ojos enjugados en lágrimas.

Primero, Quintero duda que Silvia sea la misma mujer que una vez conoció, aunque después le confiesa que no está pasando por su mejor momento profesional. No tiene despacho, ha vendido enciclopedias... por tener no tiene ni fuerzas ni confianza en sí mismo.

Aunque no sea su campo, Silvia confía en que Quintero sea capaz de defenderla de un delito que, según ella, no ha cometido. Ante la pregunta de si le va a defender o no, Quintero dice que no sería conveniente.

Sus palabras destrozan a Silvia. Su última esperanza le está fallando. “Es el peor momento de mi vida, por favor ayúdame”, solloza la mujer. Ante el silencio de Quintero, Silvia decide dar por concluida la charla, no sin antes pedirle que se lo piense, por el cariño y los tiempos que pasaron juntos. ¿Aceptará Quintero ser su abogado?