Raúl y Fran, enemigos: ¡Comienza la lucha por Garlo!

Fran visitó en su despacho a Raúl para anunciarle que iba a hacer efectivo el testamento de Don Germán. Su primo no se lo tomó nada bien y no paró de hacerle reproches a Fran en todo momento: “¿Es que no te vale con haberme quitado al amor de mi vida que quieres quitarme la empresa también?

Ahora, Raúl y Doña Carmen se preparan con Quintero para intentar invalidar el testamento de Don Germán.

Por su parte, Fran hace lo contrario con la ayuda de Manolita y su nueva abogada, Cristina. Él quiere hacer cuanto antes efectivo el testamento de Don Germán y así poder empezar a dirigir Garlo.

¿Qué pasará? ¿Cómo se desarrollará esta guerra entre primos?