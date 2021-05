Manolita no puede creer la traición de Marcelino: rescató la cinta de Juan Zúñiga que tiraron a la basura para que no pagase por la única muerte que no ha cometido. Pero Marcelino no soportaba ver a Beltrán campando a sus anchas paseando por el barrio.

La visita de Beltrán a casa de los Gómez fue el detonante para que Marcelino actuase por cuenta propia: rescató la cinta del diplomático y se la envió al inspector Figueras para que fuese a por Martín-Cuesta. Este secreto lleva días atormentando a Marcelino y por fin se lo confesó a su mujer:

Manolita le reprocha a su marido que estaban juntos en esto pero Marcelino justifica su traición porque quiere proteger al resto de su familia. Sanabria se siente muy dolida con su marido, ¿le perdonará?

