Manolita da la cara por Gala delante de todos: “Lo único que ha hecho es defenderme de vuestras críticas”

Manolita, hablando con Gala, ha descubierto que el intento de la joven por defenderla de las burlas de otros alumnos le ha generado ciertos problemas.

Tal y como le ha dicho, ahora ninguno le habla, pero tampoco está preocupada por ese asunto.

Ante esta situación, Manolita no ha podido contenerse y ha decidido dar la cara por la joven y la ha defendido delante de todos, dejando en ridículo la actitud tan infantil de algunos compañeros. “A mí no me importa que os metáis conmigo, pero ella no tiene la culpa de nada”, les ha dicho.

Además, ha alabado la actitud de Gala en la academia. “Tiene educación y eso no se aprende en las aulas”, recordándoles que lo que están haciendo no está bien.