Maica, incapaz de ocultar la verdad a los dos hombres de su vida

Sergio da un paso gigantesco en la relación con Maica y, a pesar de que ella le había pedido ir poco a poco, Valdecasas planta su rodilla en el suelo y le pide que se case con él.

Maica le contesta que no puede hacerlo hasta que no aclare las cosas con Gorka. Ni puede ni quiere ocultarle algo tan importante a Etura como es su embarazo, y Sergio no entiende por qué Maica actúa así con el hombre que prefirió la Iglesia a ella.

La dueña del ‘Laida’ le confiesa toda la verdad a un Sergio que se queda patidifuso: ahora ya sabe que Maica y Gorka tienen otro hijo en común, y toda su historia de amor y reencuentro en la Plaza de los Frutos.

Sergio se va de la casa de Maica entre la tristeza y la decepción. ¿Ya no habrá boda?

