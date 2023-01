Jeros desobedece a Luján y pone en aviso a Ciriaco: “Sigues en deuda conmigo, te he salvado la vida”

Luján le pidió a Jeros que acabara con Ciriaco, pero el expresidiario no lo ha hecho. De momento, el hombre confía en el hijo de Manolita y Marcelino y ha pensado en darle un susto inolvidable para que siga callado.

Apenas faltan horas para que se celebre el juicio y Jeros le ha recordado que le sigue debiendo un favor. “La deuda es para toda la vida. Lo que hice por ti es como una cuerda que te ata a mí, como yo lo estoy a otros”, le ha advertido.

El hombre le ha dejado claro que no está jugando y ha advertido a Ciriaco: “Si no fuera por mí, ya estarías bajo tierra. Te he dado una vida más. Nada es gratis, no lo olvides”.

El joven, entre lágrimas, le ha dicho que no quiere seguir con este juego, pero no lo va a tener nada fácil ya que Jeros lo ha amenazado con hacerle daño a su familia.